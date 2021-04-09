Банкротящийся деревообрабатывающий комбинат в Нижнем Тагиле выставили на торги за 234 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) проведет аукцион по продаже имущественного комплекса ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат» (Выйский ДОК), расположенного в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Начальная цена аукциона составляет 234,7 млн руб. Торги пройдут в формате открытого английского аукциона (на повышение). Шаг аукциона – 11,7 млн руб. Заявки принимаются до 4 мая, торги состоятся 6 мая.

Как следует из сообщения РАД, к продаже предлагается весь комплекс зданий и сооружений комбината с оборудованием, а также земельный участок площадью почти 70 тыс. кв. м. Среди объектов также указаны здания цехов: деревоообрабатывающий (более 8 тыс. кв. м) и лесопильный (более 5,7 тыс. кв. м). Комбинат находится в залоге у лишенного лицензии Уралтрансбанка.

«Имущественный комплекс с оборудованием имеет потенциал развития как деревообрабатывающий комплекс для производства пиломатериалов и другой продукции из древесины. Размер земельного участка позволяет организовать дополнительные площадки для размещения различных подразделений»,— говорится в сообщении РАД.

Выйский ДОК с 2018 года находится в банкротстве. Согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, конкурсное производство в отношении предприятия продлено до 18 мая 2021 года.

Татьяна Дрогаева