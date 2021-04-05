Следственный комитет организовал проверку обстоятельств гибели двух человек при пожаре в Сочи

В ночь с 4 на 5 апреля в многоэтажном доме на Курортном проспекте в Хостинском районе города Сочи произошел пожар, в котором погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку для установления причин и обстоятельств происшествия.

Сообщается, что тела погибших были обнаружены после ликвидации пожара, в ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз, устанавливаются точная причина и очаг возникновения пожара, проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ольга Логинова