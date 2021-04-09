Полицейский применил электрошокер к бывшему скотнику, подозреваемому в краже теленка

В Новосибирской области сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следственного управления СКР по региону, вечером 1 апреля в отделение полиции «Баганское» МО МВД России Карасукский был доставлен мужчина, работавший ранее скотником на ферме в селе Тычкино. Он был доставлен для проверки на причастность к хищению теленка с этой фермы. В ходе беседы сотрудник полиции, посчитав, что потерпевший причастен к краже, применил в отношении мужчины электрошоковое устройство, говорится в сообщении. На следующий день потерпевший обратился к сотрудникам СКР с заявлением.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

Оксана Павлова