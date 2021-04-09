Для спасения Наташи Задоровой не хватает 667 328 руб.

Заведующая отделением иммунологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Анна Щербина (Москва): «Единственным методом лечения для Наташи является пересадка костного мозга. В семье подходящего родственного донора нет. Подбор неродственного донора для девочки ведет Национальный РДКМ. Для профилактики и лечения аутоиммунных осложнений в посттрансплантационном периоде ребенку потребуется иммуносупрессивная терапия препаратами яквинус и пентаса. Этих препаратов в отделении нет».

Стоимость лекарств, подбора и активации донора, доставки трансплантата 917 328 руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 250 тыс. руб. Не хватает 667 328 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Наташу Задорову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Наташи — Андрея Николаевича Задорова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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