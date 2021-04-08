Муфтий Татарстана пожелал Гайнутдину здоровья в ответ на обвинения в секстанстве

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиль Самигуллин не стал комментировать обращение председателя ДУМ России Равиля Гайнутдина к главе Татарстана Рустаму Минниханову. В нем, как писал «Ъ-Казань», глава ДУМ РФ заявил о «попытке внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана» и выразил сожаление, что «во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан».

«Хочу лишь пожелать ему здоровья и весеннего настроения»,— цитирует РИА Новости ответ Камиля Самигуллина на обвинения Равиля Гайнутдина.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"