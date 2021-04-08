Анатолий Быков выдвинулся из СИЗО

Красноярский предприниматель Анатолий Быков, находясь в СИЗО, заявил, что решил выдвинуться на выборы в Госдуму этой осенью. Такое решение он принял по итогам импровизированного соцопроса, на котором в пользу его выдвижения высказались более 10 тыс. человек. Анатолий Быков пойдет самовыдвиженцем по Дивногорскому одномандатному округу. По тому же округу намерен вновь выдвигаться действующий депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев. Эксперты полагают, что, даже будучи под арестом, Анатолий Быков станет для него неудобным конкурентом.

Находящийся под арестом предприниматель Анатолий Быков заявил, что будет участвовать в предстоящих осенних выборах в Госдуму. По словам его адвоката Алексея Прохорова, предприниматель будет выдвигаться по Дивногорскому одномандатному округу как самовыдвиженец. Решение баллотироваться Анатолий Быков принял по итогам импровизированного опроса жителей края. По этому же округу намерен баллотироваться действующий депутат Госдумы Виктор Зубарев. Получить его комментарий “Ъ” не удалось.

В состав Дивногорского одномандатного округа (560 тыс. избирателей) входят два района Красноярска, города Назарово, Минусинск, Шарыпово, один поселок, два сельсовета и 14 районов Красноярского края.

Чем известен Анатолий Быков Читать далее

Напомним, Анатолий Быков — известный в крае бизнесмен и политик с длинной криминальной историей. В июне 2002-го Мещанский суд Москвы приговорил его к 6,5 года заключения условно за организацию покушения на авторитетного бизнесмена Вилора Струганова по кличке Паша Цветомузыка. В 2003 году Анатолий Быков получил еще год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но был амнистирован. В 2016-м выдвигался в депутаты Госдумы, но получил отказ, поскольку на него, как на судимого по тяжкой статье, распространялся запрет на выдвижение ранее чем через 10 лет после погашения судимости. Срок истек в апреле 2020 года, а в мае Анатолий Быков был арестован по подозрению в организации нескольких заказных убийств, создании преступного сообщества и других тяжких преступлениях. Вину он не признает и считает свое дело сфабрикованным. 12 апреля в суде пройдет отбор присяжных, которые будут рассматривать дело. Поскольку Анатолий Быков еще не признан судом виновным, он имеет право на участие в выборах в качестве кандидата.

В Instagram намерение Анатолия Быкова баллотироваться поддержали более 200 человек, на YouTube-канале KrasNews — более тысячи. По словам главного редактора интернет-газеты Kras.news Дмитрия Полушина, в организованном газетой голосовании в поддержку выдвижения Анатолия Быкова высказались около 10 тыс. человек.

Анатолий Быков через соцсети поблагодарил участников импровизированного опроса и заявил, что ожидает столкнуться «с беспрецедентными препятствиями» и намерен показать, как «в нашем правовом демократическом государстве работает Конституция и реализуется выборное законодательство, в котором закреплено право каждого избирать и быть избранным».

Политический аналитик Кирилл Дюндик полагает, что Анатолий Быков станет серьезным конкурентом для действующего депутата Госдумы:

«Он яркая и протестная фигура, а его арест может добавить драмы и сочувствия к нему. Нужно учитывать также, что рейтинг "Единой России" снижается. Избиратели устали от кандидатов партии власти».

Политолог Александр Чернявский отмечает, что в Дивногорский округ входит родина Анатолия Быкова,— город Назарово, а от Октябрьского района Красноярска он избирался в заксобрание края. «В контексте высоких протестных настроений в крае фигура Анатолия Быкова может аккумулировать вокруг себя протестный электорат. Он станет неудобным кандидатом для любого другого кандидата в округе»,— считает эксперт.

Юлия Сасевич, Новосибирск