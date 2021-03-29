Анатолий Быков хочет избраться из СИЗО

Находящийся в СИЗО красноярский бизнесмен Анатолий Быков попросил жителей региона высказать свое мнение: стоит ли ему выдвигаться на сентябрьские выборы в Госдуму. Свою просьбу предприниматель передал через адвоката Алексея Прохорова, который опубликовал видеообращение. Юристы говорят, что препятствий для участия Анатолия Быкова в выборах нет — ограничения, наложенные на него по закону прежним уголовным преследованием, истекли в 2020 году. Впрочем, у кандидата могут возникнуть препятствия для общения с электоратом.

Адвокат арестованного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова Алексей Прохоров по поручению своего подзащитного обратился к жителям региона с просьбой высказать свое мнение: заслуживает ли бизнесмен поддержки красноярцев на предстоящих выборах в Госдуму. «Сегодня Анатолий Петрович получает большое количество писем: ему задают вопросы, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборы, есть видеообращения из числа его сторонников. Он не может пройти мимо этих обращений»,— сказал адвокат в видео, которое было направлено местным СМИ.

Решение бизнесмен примет через неделю по итогам ответов жителей. Если за это время в его поддержку выскажутся около 28 тыс. красноярцев (это составляет примерно 0,5% подписей избирателей в округе, необходимых для выдвижения), то Анатолий Быков планирует баллотироваться. «Если он и намерен принимать участие в выборах, то будет делать это вне каких-либо политических партий, а только как самовыдвиженец»,— сказал адвокат. Он сообщил ”Ъ-Сибирь”, что Анатолий Быков рассматривает вариант выдвижения по Дивногорскому одномандатному округу: «В него входит и сегодняшнее место проживания политика — Октябрьский район, и город Назарово — где он учился и получал образование. Статус обвиняемого вряд ли повлияет на мнение людей и усложнит процедуру сбора подписей».

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. В новый созыв изберутся 450 депутатов: 225 — по партспискам, остальные — по одномандатным округам. По данным избиркома Красноярского края, в состав Дивногорского округа входят два района Красноярска Октябрьский и Железнодорожный, города Назарово, Минусинск, Шарыпово, один поселок, 2 сельсовета и 14 районов, проживает более 560 тыс. зарегистрированных избирателей. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, не имеет право избираться и быть избранным кандидат, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также если он имеет иностранное гражданство либо вид на жительство, осужден за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и на день голосования имеет непогашенную судимость или был осужден за преступление экстремистской направленности.

По словам Алексея Прохорова, для подачи доверенным лицом документов в избирком нужно получить разрешение следователей на выдачу этой доверенности.

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С 1997 года Анатолий Быков регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз — в 2011 году). В 1999 году господин Быков уже баллотировался на выборы в Госдуму от ЛДПР, но ЦИК исключил его из списка за то, что тот скрыл наличие джипа и недвижимости в крае. В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на криминального лидера Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Суд приговорил его к шести с половиной годам условно. В политику Анатолий Быков вернулся только в 2012 году и возглавил красноярское реготделение партии «Патриоты России». В августе 2016 года Верховный суд РФ отклонил жалобу Анатолия Быкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты краевого парламента. Избирком края, поддержанный краевым судом, применил к нему «криминальный фильтр», по которому судимые по тяжким статьям граждане не могут баллотироваться в депутаты ранее чем через 10–15 лет после погашения судимости. В апреле 2020 года этот запрет истек.

В мае того же года Анатолий Быков был арестован. Ему инкриминируют организацию нескольких заказных убийств (ст. 102 УК РСФСР и ст. 105 УК РФ), создание преступного сообщества (ст. 210) и другие особо тяжкие преступления. Вину он не признает и считает свое дело сфабрикованным. Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. 12 апреля в суде пройдет отбор присяжных, которые будут рассматривать его дело.

Юристы отмечают, что закон не запрещает лицам, находящимся в статусе обвиняемого, подозреваемого или подсудимого, реализовывать свое избирательное право и быть избранными в представительные органы власти.

«Пока Анатолий Быков не осужден по новым обвинениям и приговор не вступил в силу, формальных препятствий для выдвижения своей кандидатуры и участия в выборах у него нет»,— говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он отмечает, что если Анатолий Быков будет избираться и одержит победу, то вопрос о сохранении его полномочий будет решаться в Госдуме в части лишения его депутатской неприкосновенности. Политолог Константин Лукин полагает, что у бизнесмена есть все необходимые ресурсы для участия в выборах: «Он обеспечен финансово, имеет поддержку жителей, а также политический опыт. Не исключено, что он может привлечь протестный электорат, который будет голосовать не столько за Быкова, сколько против действующей власти. Другим кандидатам может не хватить необходимых подписей в поддержку. В любом случае появление такой фигуры в предвыборный период значительно усложнит жизнь другим кандидатам».

Юлия Сасевич, Новосибирск