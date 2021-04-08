«Ленсвет» отремонтирует освещение на разворотных кольцах общественного транспорта Васильевского острова

СПб ГБУ «Ленсвет» запланировало капитальный ремонт систем освещения на двух разворотных кольцах общественного транспорта в Василеостровском районе. Работы должны будут окончиться к июлю.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Светильники и линии питания будут отремонтированы на трамвайном и троллейбусном кольце на Наличной улице и на кольце общественного транспорта на Детской улице. Работы планируются в связи с окончанием межремонтного периода эксплуатации освещения на этих объектах. Всего в рамках ремонта заменят 51 уличный светильник и проложат 1,1 км новых воздушных линий электроснабжения.

Ранее “Ъ-СПб” писал о планируемых работах «Ленсвета» по замене уличного освещения в новых кварталах Приморского района.