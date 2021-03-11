Приморский район Петербурга получил модернизированное освещение

В жилом квартале, ограниченном улицами Яхтенной, Оптиков, Туристской и Богатырским проспектом, появилась новая система уличного освещения. Установленный комплекс светильников подключен к городской автоматизированной системе управления наружным освещением.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Всего в квартале установили 98 опор и 134 светильника на примодовых территориях, участках вокруг образовательных учреждений и на семи детских и спортивных площадках. Эксплуатацию комплекса будет обеспечивать предприятие ГБУ «Ленсвет».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя установку новых светильников, отметил, что модернизация и строительство освещения внутриквартальных территорий является важной часть комплексной работы по созданию комфортной городской среды.

Всего в текущем году реконструкция наружного освещения будет проведена на территории девяти внутриквартальных территорий Петербурга.