В Новороссийске прививку от COVID-19 сделали 9% жителей

В Новороссийске 9% жителей привились от коронавируса вакциной «Спутник V». В городе работает 10 пунктов вакцинации. Об этом журналистам рассказала начальник отдела координации медицинской помощи Надежда Лепилкина на пресс-конференции 8 апреля.

В настоящий момент в городе привито 100% медицинских работников и 292 работника отрасли образования.

По словам Надежды Лепилкиной, недостатка в вакцине нет. С декабря 2020 года, когда в Новороссийске стартовала вакцинация против COVID-19, город получил 15 тыс. доз препарата.

«Министерством здравоохранения Краснодарского края перед муниципалитетами поставлена задача привить от коронавируса 60 % жителей. Желающих провакцинироваться становится с каждым днем все больше. Сознательность населения растет, скептически настроенных становится все меньше», - отметила госпожа Лепилкина.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в настоящий момент 224,6 тыс. человек на Кубани сделали прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

С 7 апреля 2021 на Кубани планируют прививать 28 тыс. жителей ежедневно вместо 5 тыс., как было до этого (план увеличится более чем в 5,5 раз).

Наталья Решетняк