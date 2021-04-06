Около 4% жителей Кубани привились от коронавируса вакциной  «Спутник V»

По данным на 6 апреля 2021 года 224,6 тыс. человек на Кубани сделали прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Информация размещена на сайте регионального опершатаба по борьбе с COVID-19. По данным Краснодарстата, население Кубани составляет 5,6 млн человек. Соответственно прививку получили около 4% жителей.

Всего регион поступило почти 311 тыс. доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V»). За последние сутки вакцинировались 5 541 человек.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, особое внимание уделяется людям старше 60 лет. «На сегодня привито более 120 тыс. человек из этой категории – 53,5%. Это один из лучших показателей в стране», – написала в соцсетях госпожа Минькова.

В настоящий момент продолжают работу порядка 150 стационарных и выездных пунктов вакцинации (полный список размещен на сайте краевого минздрава).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 9 марта 2021 года более 156 тыс. жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной ГамКовидВак («Спутник V»).

Наталья Решетняк