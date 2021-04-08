На Кубани до 1 мая продлили режим повышенной готовности из-за коронавиурса

В Краснодарском крае в связи с пандемией коронавируса режим повышенной готовности продлен до 1 мая 2021 года. Соответствующее постановление подписал сегодня, 8 апреля, глава региона Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.

В соответствии с постановлением, жителям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями, в том числе диабетом, болезнями сердца и органов дыхания необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, жителям региона необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Носить маски необходимо во всех местах массового пребывания и скопления людей, в том числе при посещении объектов торговли, в общественном транспорте, в лифтах и пр.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 8 апреля в Краснодарском крае выявили 107 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших составило 43 229 человек.

Наталья Решетняк