На Кубани за сутки выявили 107 новых случаев коронавируса

По данным на 8 апреля в Краснодарском крае выявили 107 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопокоронавирус.рф».

Общее количество заболевших составило 43 229 человек. Продолжают лечение 2847: из них 1288 – в стационарах и 1559 – на дому. Кроме того, 67 жителей находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. Выздоровели и выписаны 37 967, в т.ч. 89 – за минувшие сутки. С начала пандемии на Кубани умерли 2415 человек, в т.ч. 11 – за минувшие сутки.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 43 мужчин и 64 женщин в возрасте до 85 лет Заболевшие распределились по муниципалитетам следующим образом:

30 – Краснодар

19 – Сочи

15 – Апшеронский район

6 – Кореновский и Темрюкский районы

5 – Геленджик и Динской район

4 – Приморско-Ахтарский район

3 – Туапсинский и Белоглинский район

2 – Тихорецкий и Успенский район

1 – Новороссийск, Горячий Ключ, Курганинский, Лабинский, Северский, Новопокровский и Мостовской районы.

Показатель заболеваемости составил 761,7 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии к медикам обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 213 350 жителей. Лаборатории провели 2 780 038 исследований, в т.ч., 7447 – за последние сутки.

За последние сутки в России выявлено 8 672 случая COVID-19 в 83 регионах, из них 1 149 (13,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Москве выявлено 2024 заболевших, 695 – в Санкт-Петербурге, 567 – в Московской области. Наименьшее число заболевших выявили в Магаданской области (3), ЕАО (2) и в Туве (2).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 7 апреля в Краснодарском крае коронавирусная инфекция выявлена у 104 человек в возрасте от 1 года до 89 лет. Общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 43 122. В тройке городов-лидеров по суточному приросту коронавируса находятся Краснодар (28), Сочи (13) и Новороссийск (11).

Алексей Белянин