Алексей Русских стал врио губернатора Ульяновской области

Подписан указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Документ размещен на сайте президента России.

«Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С.И. по собственному желанию»,– говорится в тексте указа.

Этим же документом временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного главой региона, назначен Алексей Русских. В четверг Сергей Морозов в своем письменном обращении к жителям Ульяновской области в Facebook сообщил о намерении сложить полномочия губернатора. Он также заявил о планах стать депутатом Госдумы.

Сергей Морозов родился 6 сентября 1959 года в Ульяновске. С 2000 по 2004 год был мэром Димитровграда. Должность губернатора Ульяновской области он занимал с 6 января 2005 года.

Георгий Портнов