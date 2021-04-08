К эксперименту по маркировке бутилированной воды присоединилась 181 кубанская компания

К эксперименту по маркировке бутилированной воды присоединилась 181 компания из Краснодарского края. Об этом “Ъ-Кубань” рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). Эксперимент стартовал 1 апреля 2021 года и направлен на борьбу с контрафактом. В системе регистрируются производители, импортеры, оптовые и розничные организации.

По данным ЦРПТ, Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по присоединению к маркировке, заняв второе место после Москвы.

Всего в настоящий момент в «Честном знаке» зарегистрировано более 4 тыс. компаний, в том числе более 260 производителей. Число эмитированных кодов превысило 1,4 млн.

«В ходе эксперимента проведены тесты нанесения более чем на 45 производственных площадках, включая площадки субъектов МСП, апробирована маркировка с использованием стикера на крышке, типографского метода нанесения, прямого нанесения на линии. Одно из последних апробированных решений — маркировка крышек спорт-кап», - рассказал руководитель товарной группы «Вода» ЦРПТ Кирилл Волков.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года производители биологически активных добавок (БАД) протестируют систему обязательной маркировки.

Наталья Решетняк