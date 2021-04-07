Штрих-кодом по контрафакту

В России стартовал эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД). Он будет проходить на базе системы «Честный знак» и направлен на сокращение доли контрафакта. Разработчики считают, что только благодаря прозрачной системе цифровой прослеживаемости можно сократить незаконный оборот товаров, которые могут представлять реальную угрозу здоровью людей. Часть участников регионального фармрынка, где в 2020 году продажи БАДов увеличились на 27,2% в денежном эквиваленте, поддерживают эксперимент, но есть и те, кто считает, что вводить маркировку преждевременно.



1 апреля 2021 года в России начали тестировать систему по маркировке биологически активных добавок штрих-кодами Data Matrix в системе «Честный знак». Добровольный эксперимент продлится до 1 марта 2022 года, говорится в постановлении правительства. Документ разработало Министерство промышленности и торговли РФ. Маркировать предлагают БАДы разных типов, включая витамины, ферментные препараты и культуры микроорганизмов.

Закон об обязательной маркировке (нанесение цифрового кода Data Matrix) вступил в силу в 2019 году. Он направлен на сокращение доли контрафакта на рынке промышленных товаров, перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ №792-р от 28.04.2018. Планируется, что Единая национальная система маркировки и отслеживания товаров охватит все отрасли промышленности к 2024 году. Проект реализуется на условия государственно-частного партнерства (ГЧП). Со стороны государства куратором выступает Минпромторг, частным партнером в лице оператора системы «Честный знак» стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для потребителей разработано приложение «Честный знак», которое можно скачать в смартфон и, отсканировав нанесенный на упаковку код узнать полную информацию о товаре.

Как рассказал «Ъ-Кубань» руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков, в настоящее время проводится работа с участниками оборота БАДов. По его словам, 15 производителей уже подали заявки на включение в рабочую группу. Среди них есть микро, малые, средние и крупные компании. Есть ли в их числе кто-то из кубанских производителей – не раскрывается. «Со своей стороны мы готовы к старту эксперимента. В ходе его реализации будут вырабатываться оптимальные технические и операционные решения, компании смогут интегрироваться в систему и промаркировать свою продукцию, найти, какой способ для них наиболее дешевый и оптимальный. Средняя длительность подготовки - от 4 до 6 месяцев», - отметил господин Жаворонков.

С предложением в адрес Минпромторга ввести обязательную маркировку БАДов выступил Роспотребнадзор еще в 2019 году. Контроль за их оборотом стал особенно актуален в 2020-2021 гг, когда реализация биодобавок на фоне пандемии коронавируса достигла рекордных показателей. Для лечения и профилактики COVID-19 востребованными стал ряд витаминов и микроэлементов, значимость которых признали врачи и стали включать их в листы-назначения. По данным маркетингового агентства DSM Group, только продажи добавок, поддерживающих функционирование иммунной системы, за минувший год на российском рынке выросли на 124,4%. Если сравнивать емкость группы с показателем 2016 года, то она увеличилась более чем в 4 раза. Значительная динамика отмечена и на Кубани.

«В Краснодарском крае в 2020 году общий объем рынка БАД в денежном выражении увеличился на 27,2%. В 2020 году он составил 2,7 млрд руб. против 2,1 млрд руб. годом ранее. В прошлом году на Кубани было реализовано 11,8 млн упаковок БАД (в 2019 году - 10,7 млн упаковок). Рост составил 10,8%», - рассказали «Ъ-Кубань» в агентстве DSM Group.

Статистики по обороту контрафакта нет. Однако логично предположить, что и он увеличился. К примеру, нарушения в сфере оборота биодобавок кубанский Роспотребнадзор фиксировал еще в 2018 году, когда по поручению правительства провело ряд внеплановых проверок. Из 130 предприятий, реализующих БАДы, нарушения законодательства допускали в 60 организации (46 %).

Сегодня точное количество организацией, которые реализуют биодобавки на территории Кубани, в том числе аптеки, ни в Роспотребнадзоре, ни в департаменте потребительского рынка назвать не могут. В исследовании DSM Group говорится, что в сентябре 2020 году в Краснодарском крае было зарегистрировано 3 196 аптек.

Эксперты отмечают, что динамика продаж производителей БАДов сегодня увеличивается как через аптечные сети, так с помощью розничного ритейла. Значительная доля БАД приобретается покупателями в мелких интернет-магазинах, которые чаще всего не могут гарантировать качество БАД. В этом случае, по мнению участников рынка, именно маркировка позволит исключить покупку фальсификата, когда покупатель с помощью приложения «Честный знак» сможет получить достоверную и полную информацию о товаре.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, лекарств, готовой молочной продукции. Несмотря на то, что система «Честный знак» — проект государственный, его участники жалуются, что зарегистрироваться самостоятельно в системе «Честный знак» непросто. Процесс многоуровневый и сложный. Поэтому часто приходится обращаться за сторонней помощью, а это лишние затраты. Уже сегодня на рынке полно коммерческих предложений от организаций, которые готовы помочь зарегистрироваться «под ключ» в системе маркировки.

В компании Biofam (сеть супермаркетов здорового питания в России, которая представлена и в Краснодарском крае) уверены, что в перспективе маркировать пищевые добавки нужно, чтобы исключить появление в продаже фальсифицированной продукции. «Однако крупные магазины и сети заботятся о качестве продаваемой продукции и о своей репутации, поэтому закупают сертифицированную продукцию и у официальных дистрибьюторов», - прокомментировали «Ъ-Кубань» в компании.

По мнению генерального директора ГУП КК «Кубаньфармация» (розничная сеть «Аптеки Кубани») Ирины Нечепуренко, возможно, в будущем количество фальсифицированных БАД сократится, но пока все звенья товаропроводящей цепи не готовы к маркировке и вводить ее преждевременно, так как это может отразиться на обеспечении населения данной товарной категорией.

Крупный маркетплейс iHerb намерен развивать рынок качественных БАДов. Так, в российском представительстве интернет-магазина заявили о планах принять участие в эксперименте по маркировке.

«Компания iHerb заинтересована в использовании преимуществ маркировки средствами идентификации для поддержки прозрачности рынка и гарантий защищенности потребителей БАД в России от поддельной и просроченной продукции», — заявил глава российского представительства компании Илья Микин (цитата приводится в официальном пресс-релизе Центра развития перспективных технологий).

По словам господина Микина, деятельность недобросовестных производителей и продавцов, которые продают фальсифицированные пищевые добавки в интернет-магазинах, в первую очередь, угрожает здоровью потребителей, а также негативно сказывается на добросовестных производителях. « Мы как представители торговли считаем, что рынок интернет-продаж должен гарантировать покупателю не только широкий выбор продукции, но и качество приобретаемых добавок», — отметил представитель компании iHerb.

Наталья Решетняк