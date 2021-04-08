«"Дети со спичками" и "ястребы с саблей" одинаково внушают опасения»

Куратор Украины в администрации президента России Дмитрий Козак выразил мнение, что «большой войны» не случится. Тем не менее, Киев по причине своей неопытности вполне может спровоцировать непредсказуемые последствия — тогда России придется вмешиваться. В целом Москва заинтересована в стабильной Украине, не собирается ее захватывать и отрезать куски территорий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит очередной шанс вывести переговорный процесс по Донбассу из тупика.

Дмитрий Козак дал специальную конференцию, где сообщил о текущем положении дел на подведомственном направлении. Его выступление совпало по времени с визитом в зону конфликта украинского лидера Владимира Зеленского. Верховный главнокомандующий намерен поддержать боевой дух своих солдат непосредственно на позициях в зоне противостояния. Замглавы администрации президента России назвал все это пиар-акцией и выразил надежду, что никакой «большой войны» не будет. Киев на такое просто не способен. Хотя, конечно, если дети заиграются и спровоцируют кровопролитие, Москве придется вмешиваться. Мы же своих не бросаем.

Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ: «Если там будет так, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».

Дмитрий Николаевич называет вещи своими именами. Нет у украинских партнеров опыта в политике, не серьезно все это. И поэтому опасно. Не понимают они, как нужно вести дела.

Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ: «Команда "Квартала 95" решила поставить свой талантливый спектакль под названием "военная угроза". Я им в лицо говорю, что они дети со спичками».

Отдельно хочется отметить сам тон высказываний замглавы администрации Путина. Высокий чиновник не скупился на красочные фразы и яркие сравнения. Сейчас подобное нечасто услышишь. Для наглядности Козак даже рассказал классический украинский анекдот: «Один говорит другому "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля, и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". "А нас за что?"» Эта философия сопровождает все переговоры — что в «нормандском формате», что в Трехсторонней контактной группе».

Петляют, как зайцы, уходя от погони. В этом и состоит их переговорная позиция. Можно рискнуть и предположить, что все это подтверждает некритичность обстановки. Иначе было бы не до смеха.

В происходящем есть и большой положительный момент: доселе находящийся в тупике мирный процесс удалось сдвинуть с мертвой точки. Это еще не повод для радости, ведь слишком много накопилось взаимных обид и претензий. Однако появилось движение, что уже не мало.

И вот состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Берлин заявил, что она попросила прекратить «игру мускулами» вблизи украинских границ. Кроме того, обсуждали тему осужденного оппозиционера Алексея Навального. Кремль обнародовал собственную версию телефонного общения, которая несколько отличается от партнерской. Стороны также выразили обеспокоенность эскалацией на юго-востоке Украины.

По большому счету это не важно — главное, как говорится, чтобы не было войны. И это есть важнейшее достижение. Вот и рубль у нас начал расти. Активней нужно действовать, уважаемые лидеры Евросоюза, если вы не хотите большого пожара у своих границ.

Теперь относительно дальнейших угроз. Несмотря на оптимизм, они, конечно же, остаются. И «дети со спичками» в администрации Зеленского, и «российские ястребы», желающие помахать саблей, одинаково внушают опасения. Есть и третья сила, которая не прочь тоже качнуть маятник. Совсем скоро Владимир Зеленский едет в Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает амбиций. В том числе и в постсоветском пространстве, где он уже добился больших успехов. Об этом тоже забывать не стоит. Принцип «кто сильнее, тот и прав» никто не отменял. Так что есть повод проявить политическую мудрость. Именно этого сейчас и не хватает.