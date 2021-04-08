ВТБ нарастил продажи ипотеки на Кубани до 4,2 млрд рублей

В первом квартале 2021 года банк выдал в Краснодарском крае ипотечные кредиты на сумму 4,2 млрд руб., сообщается в пресс-релизе финансовой организации. При этом в марте продажи составили 1,8 млрд рублей (рост в 20% по сравнению с февралем).

Всего в России в январе-марте банк нарастил продажи до 215 млрд руб., что является историческим рекордом для финансовой организации. Продажи ипотеки с господдержкой составили 65 млрд руб.

«В ближайших планах ВТБ нарастить выдачи по льготной ставке, снизить долговую нагрузку заемщиков за счет программ рефинансирования, развить направление сельской ипотеки и других проектов, целью которых является обеспечение населения комфортным жильем. В этом году наш банк ставит целью впервые выдать 1 трлн руб. ипотеки, и рекордные результаты «нишевого» I квартала подтверждают наши намерения», - рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году три тысячи жителей Кубани получили ипотеку с господдержкой в ВТБ на общую сумму 6,5 млрд руб. По сумме выдачи льготных жилищных кредитов Кубань расположилась на пятом месте в рейтинге банка.

Андрей Ульченко