В суд направлено дело о коррупции в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против преподавателя и студента Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта (филиал Ростовского государственного университета путей сообщения). Они обвиняются в получении (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и даче (ч. 3 ст. 291 УК РФ) взяток. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

В ходе следствия установлено, что в феврале 2020 года преподаватель техникума потребовала от старосты группы четвертого курса заочной формы обучения собрать с семи студентов 175 тыс. руб. за изготовление и успешную защиту дипломных проектов. Студенты передали деньги и защитили дипломы на "отлично". Однако незаконные действия пресекли сотрудники ОЭБ и ПК ЛО МВД России на ст. Кавказская.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, глава администрации Щербиновского района и заместитель главы Каневского района задержаны в рамках расследования уголовного дела по коррупционным преступлениями первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Наталья Решетняк