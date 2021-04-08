Министр нацполитики Удмуртии и директор филармонии примут участие в праймериз ЕР

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова и директор Удмуртской государственной филармонии, депутат гордумы Ижевска Алексей Фомин подали заявление на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов для выдвижения в Госдуму России. Соответствующая информация появилась на сайте предварительного голосования. Оба намерены принимать участие в голосовании по спискам партии от Удмуртии. По Удмуртскому одномандатному округу на праймериз заявился директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов, член Общественной палаты Удмуртии Сергей Пермяков.

Всего на данный момент размещена информация об 11 участников праймериз Единой России. Ранее о желании баллотироваться в Госдуму от партии заявил действующий депутат Андрей Исаев, сенатор от Удмуртии Юрий Федоров и заместитель председателя гордумы Ижевска Олег Гарин. Сам отбор кандидатов для выдвижения пройдет в мае.