Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров заявился на праймериз «Единой России»

Член Совета Федерации Юрий Федоров, представляющий в верхней палате российского парламента Удмуртию, стал участником предварительного голосования «Единой России» для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы России. Информация об этом появилась на сайте голосования. Господин Федоров намерен принять участие в праймериз по региональному списку Удмуртии. Он является сенатором с сентября 2017 года, до этого был депутатом госсовета республики и директором компании «Белкамнефть».

Всего в настоящее время на сайте размещена информация о семи участниках. Среди них депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, который хочет баллотироваться по Удмуртскому одномандатному округу, и заместитель председателя гордумы Ижевска, руководитель фракции «Единая Россия» Олег Гарин, желающий выдвинуться по Ижевскому одномандатному округу. Само предварительное внутрипартийное голосование пройдет 24-30 мая.