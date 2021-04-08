Глеб Никитин пригласил инвесторов к участию в конкурсе «Инвестиционный проект года»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил компании, реализующие проекты на территории региона, к участию в ежегодном конкурсе «Инвестиционный проект года». До 30 апреля 2021 года инвесторы могут зарегистрироваться и подать заявку на официальном сайте конкурса: инвест-проект-нн.рф

«Конкурс «Инвестиционный проект года» проводится в регионе с 2006 года, в прошлом году из-за пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2021-м мы возвращаемся в привычный очный формат и надеемся на продуктивный диалог с предпринимательским сообществом. Традиционно такие мероприятия позволяют отметить наиболее значимые для региона инвестиционные проекты в самых различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение прошлого года», — отметил Глеб Никитин.

Конкурс проводится по 8 номинациям:

«Инвестиционный проект года в сфере промышленного производства» «Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства»

«Инвестиционный проект года в сфере сельского хозяйства»

«Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости»

«Инвестиционный проект года в сфере услуг»

«Инвестиционная инициатива года»

«Инвестиционное начинание года»

«Самое инвестиционно-гостеприимное муниципальное образование»

«При выборе победителей основным критерием является не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, но и его социальная значимость для района или города», — добавил губернатор Нижегородской области.

В состав жюри конкурса войдут глава региона Глеб Никитин, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков, министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев, министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Морозов, министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров, генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Тимур Халитов.

Требования к инвесторам и проектам опубликованы на официальном сайте конкурса.