Google удалила вредоносный клон Netflix для Android

Компания Google удалила из магазина «Play Маркет» (Play Store) вредоносное приложение для Android, которое позиционировало себя как копию клиента стримингового сервиса Netflix, сообщила компания по кибербезопасности Check Point Software Technologies. По ее сообщению, вирус автоматически распространялся через сообщения в WhatsApp. Check Point назвала подобный способ распространения новым и необычным.

Авторы приложения FlixOnline, использовавшего схожие с Netflix логотип и дизайн, обещали два месяца бесплатной подписки «по причинам карантина». После установки приложение запрашивало разрешение на управление уведомлениями. Это позволяло ему автоматически отвечать на входящие сообщения в WhatsApp. «В теории хакер посредством автоматических ответов может украсть данные, нарушить деловую переписку в групповых чатах и даже заниматься вымогательством с угрозой рассылки чувствительной информации всем контактам»,— указано в блоге Check Point.

Приложение было доступно в «Play Маркете» два месяца, до момента удаления оно было скачано около 500 раз. По сообщению Check Point, компания Google удалила FlixOnline вскоре после запроса экспертов.