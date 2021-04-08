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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тамбовская область получила 1,8 тыс. доз вакцины от COVID-19

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак «Спутник V» — 1,8 тыс. доз, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. Там уточнили, что препарат уже распределяют в соответствии с заявками. Всего с начала прививочной кампании регион получил 77,8 тыс. доз вакцины. По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 7 апреля, первый этап вакцинации прошли 66 709 человек, из них полностью вакцинированы 49 274 человека.

Подробнее о старте вакцинации от коронавируса в макрорегионе — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Валерия Розбот


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