Руководство аэропорта Стригино не ждет полного восстановления грузопотока в 2021 году

Международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород, входит в группу «Аэропорты регионов») в текущем году на сможет восстановить объем грузовых перевозок до уровня 2019 года. По данным Росавиации, в 2019 году через Стригино было перевезено 926 тонн грузов. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и сокращения перевозок этот показатель снизился на 28% до 666,59 тонн.

«Сейчас мы находимся на уровне 70% от объемов 2019 года. До конца года эта разница должна сократиться, но думаю, что примерно на 20% до уровня 2019 года мы не дотянем», – рассказал исполнительный директор аэропорта Эдуард Кошенсков.

По его словам, за время пандемии изменилась структура летающих через Стригино самолетов: снизилась их вместимость, грузоподъемность и размеры багажных отделений. «Они не могут принимать грузы, которые мы привыкли отправлять из Нижнего Новгорода. В случае, если в аэропорт вернутся суда большей вместимости, грузооборот авиаузла снова будет расти», – полагает господин Кошенсков.

Он считает, что развитие грузовых авиаперевозок являются перспективным направлением для Нижегородской области. В регионе достаточно промышленных предприятий, которые могли бы использовать этот способ транспортировки своей продукции или поставки комплектующих. «Но мы пока плохо понимаем эту потребность, а без этого понимания мы не готовы инвестировать средства в развитие грузового комплекса и искать возможных партнеров для этого направления»,– заявил исполнительный директор Стригино.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, пассажиропоток аэропорта Стригино в 2020 году упал на 40%. Руководство воздушной гавани надеется, что до конца декабря он восстановится до уровня 2019 года и составит 1,1-1,2 млн пассажиров. При этом Стригино не готово вкладывать средства в дальнейшее развитие аэровокзального комплекса, пока пассажиропоток аэропорта не достигнет 1,5 млн человек в год.

Как аэропорт планирует развивать пассажирские перевозки — в материале “Ъ-Приволжье” «Стригино дозаправится на транзитах».

Андрей Репин