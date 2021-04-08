Продукты в Нижегородской области подорожали на 3,4% с начала года

По итогам первого квартала инфляция в Нижегородской области составила 2,3%, сообщили в Нижегородстате. Цены на непродовольственные товары в регионе выросли на 2,1%, услуги подорожали в среднем на 1,1%. Заметнее всего с начала года выросли цены на продовольственные товары – на 3,4% в среднем.

Как пишет “Ъ”, цены на продовольствие в мире растут десять месяцев подряд и уже достигли самого высокого уровня с июля 2014 года.

Добавим, по итогам 2020 года инфляция в регионе составила 5,8%. При этом реальные располагаемые доходы населения снизились на 5,9%.

Анастасия Еремина