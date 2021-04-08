В Геленджике после ДТП отстранили от работы водителя городской администрации

В Геленджике отстранили от работы водителя, устроившего ДТП с участием служебного автомобиля администрации курорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«По факту вчерашнего ДТП сообщаю: водитель администрации, совершивший аварию, от работы отстранен», - отметил мэр.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Геленджике произошло ДТП с участием служебного автомобиля городской администрации. Авария с участием четырех автомобилей случилась 7 марта в 17:10 на пересечении улиц Луначарского и Горького. За рулем одной из машин находился сотрудник учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. По предварительным данным краевого ГИБДД, столкнулись автомобили марок Lexus, Toyota, Volkswagen, BMW, все автомобили получили механические повреждения.

Елена Зуева