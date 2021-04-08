В Геленджике после ДТП отстранили от работы водителя городской администрации

В Геленджике отстранили от работы водителя, устроившего ДТП с участием служебного автомобиля администрации курорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.
«По факту вчерашнего ДТП сообщаю: водитель администрации, совершивший аварию, от работы отстранен», - отметил мэр.
Как писал “Ъ-Кубань”, в Геленджике произошло ДТП с участием служебного автомобиля городской администрации. Авария с участием четырех автомобилей случилась 7 марта в 17:10 на пересечении улиц Луначарского и Горького. За рулем одной из машин находился сотрудник учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. По предварительным данным краевого ГИБДД, столкнулись автомобили марок Lexus, Toyota, Volkswagen, BMW, все автомобили получили механические повреждения.