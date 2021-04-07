В Геленджике произошло ДТП с участием служебного автомобиля городской администрации

Авария с участием четырех автомобилей произошла 7 марта в 17:10 в Геленджике на пересечении улиц Луначарского и Горького. За рулем одной из машин находился сотрудник учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. Об аварии с участием служебного автомобиля администрации сообщил в своем Telegram-аккаунте глава администрации города Алексей Богодистов.

По предварительным данным краевого ГИБДД, столкнулись автомобили марок Lexus, Toyota, Volkswagen, BMW, все автомобили получили механические повреждения.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ДПС, две машины скорой помощи, очевидцы сообщают о пострадавших. Виновник ДТП пока не называется, пресс-служба ГИБДД информацию о пострадавших пока не подтверждает, проводится проверка по установлению причин дорожного происшествия.

Ольга Логинова