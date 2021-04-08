В Ленобласти началась весенняя уборка дорог

В Ленинградской области началась плановая весенняя уборка региональных дорог. К работам привлечена новая подметально-уборочная техника из Республики Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Новые уборочные машины марки МАЗ, участвующие в работах, поставлены в Ленобласть в рамках сотрудничества региона с Республикой Беларусь. Они будут убирать трассы в Киришском, Кировском, Гатчинском, Ломоносовском, Волосовском, Кингисеппском, Сланцевском, Лужском, Всеволожском и Выборгском районах.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о закрытии дорог Ленобласти на просушку в общей сложности до 14 мая.