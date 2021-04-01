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Дороги Ленобласти закрыли на просушку

В Ленинградской области началась весенняя просушка региональных дорог. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, она проходит в два этапа.

В период с 1 по 30 апреля для грузовиков с максимальной нагрузкой на ось на дорогах с покрытием более 5 тонн закрыты дороги в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах. С 15 апреля по 14 мая — на территории остальных районов.

Контролировать соблюдение временных ограничений будут посты весового контроля. Размер штрафов для нарушителей может составить до 400 тыс. рублей.

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