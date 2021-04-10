Словарное наследие перестройки

8 апреля 1986 года Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка». Вскоре этот термин прочно вошел в официальную лексику. Проверьте, насколько хорошо вы помните события, лозунги и цели перестроечной поры.

Начнем с истоков. Как назывался доклад, в котором Михаил Сергеевич Горбачев в апреле 1985 года официально провозгласил курс на реформы? Апрельские тезисы Не могу поступаться принципами О культе личности и его последствиях О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением 1 /11 Что ожидалось получить в результате перестройки? Развитой капитализм Революционный демократизм Усовершенствованный социализм Коммунизм с человеческим лицом 2 /11 А какую из следующих целей перестройка перед собой не ставила? Парад суверенитетов Либерализация цен Электрификация всей страны Не ставила ни одной из вышеперечисленных 3 /11 Найдите среди лозунгов эпохи перестройки лишний: Трезвость — норма жизни Экономика должна быть экономной Пусть здравствует плюрализм! Гласность — наша сила! Лишних нет 4 /11 Модернизация экономики в терминологии перестройки называлась... Ускорение Новый курс Большой скачок Разумная достаточность 5 /11 Найдите среди экономических терминов перестроечной поры лишний: Госприемка Хозрасчет Трудодень Кооперация 6 /11 «Новое мышление» — это... То, что возникает в результате гласности Курс на улучшение отношений с Западом Способность придерживаться двух противоположных мнений сразу Журнал, опубликовавший Солженицына и других запрещенных авторов 7 /11 Советское «поколение перестройки» по возрасту... Частично совпадает с американским поколением Х Примерно соответствует поколению Z Чуть младше поколения Y Чуть старше беби-бумеров 8 /11 Определимся с хронологией. Что было раньше? Начало перестройки Авария на Чернобыльской АЭС Оба события произошли в одном месяце одного года 9 /11 А что позже? Прекратился выход передачи «Прожектор перестройки» Развалился Советский Союз Оба события произошли в одном месяце одного года 10 /11 Какая популярная зарубежная песня посвящена перестройке в России? Nikita (Elton John) Rasputin (Boney M) Wind of change (Scorpions) Back in the USSR (The Beatles) 11 /11 ПОДОЖДИТЕ...