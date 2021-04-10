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Фото: Маркин Павел / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Словарное наследие перестройки

Тест на знание позднесоветского лексикона

от

8 апреля 1986 года Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка». Вскоре этот термин прочно вошел в официальную лексику. Проверьте, насколько хорошо вы помните события, лозунги и цели перестроечной поры.


Начнем с истоков. Как назывался доклад, в котором Михаил Сергеевич Горбачев в апреле 1985 года официально провозгласил курс на реформы?

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Что ожидалось получить в результате перестройки?

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А какую из следующих целей перестройка перед собой не ставила?

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Найдите среди лозунгов эпохи перестройки лишний:

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Модернизация экономики в терминологии перестройки называлась...

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Найдите среди экономических терминов перестроечной поры лишний:

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«Новое мышление» — это...

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Советское «поколение перестройки» по возрасту...

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Определимся с хронологией. Что было раньше?

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А что позже?

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Какая популярная зарубежная песня посвящена перестройке в России?

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