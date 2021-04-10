Словарное наследие перестройки

8 апреля 1986 года Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка». Вскоре этот термин прочно вошел в официальную лексику. Проверьте, насколько хорошо вы помните события, лозунги и цели перестроечной поры.
8 апреля 1986 года Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка». Вскоре этот термин прочно вошел в официальную лексику. Проверьте, насколько хорошо вы помните события, лозунги и цели перестроечной поры.
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