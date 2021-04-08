В Белгороде оправдан обвиняемый по делу о заказном убийстве экс-подполковника ФСБ

7 апреля коллегия присяжных заседателей в Белгородском облсуде оправдала воронежского адвоката Владимира Света, которого обвиняли в организации убийства подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева. Как рассказал “Ъ-Черноземье” адвокат обвиняемого Евгений Бабанин, его освободили из-под стражи в зале суда под аплодисменты присутствовавших. По словам защитника, вердикт был вынесен единогласно. Однако родственникам убитого, по словам их представителя Куаншкалея Бердыгужиева, приговор не понравился. «Если мои доверители скажут обжаловать — будем обжаловать»,— добавил господин Бердыгужиев.

Напомним, СКР обвинял Владимира Света в организации убийства по найму, совершенного группой лиц (п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие предполагало, что воронежский адвокат при помощи своего водителя Олега Соломенцева сначала следил за конкурентом по табачному рынку, а после нанял для его убийства киллера Дмитрия Шкандыбу. В марте 2018 года Константина Васильева застрелили на парковке около торгового центра «Аврора». Отметим, что главный свидетель обвинения Олег Соломенцев получил девять лет колонии особого режима за пособничество в убийстве. Господин Свет сначала сбежал, но в том же году его экстрадировали в Россию из Венгрии.

Подробнее о суде над Владимиром Светом читайте в публикации “Ъ”.

Сергей Толмачев