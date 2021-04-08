Ярославская область на третьем месте в ЦФО по вводу жилья

По итогам первых двух месяцев 2021 года Ярославская область вошла в тройку регионов-лидеров по объемам ввода жилья в Центральном федеральном округе. Сообщили в региональном департаменте строительства. В сообщении отмечается, что первое место у Москвы, на втором месте Московская область и замыкает тройку лидеров Ярославская область.

По данным департамента, в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе запланировано введение в эксплуатацию 758 тыс. кв. м жилья. В настоящее время годовой план выполнен на 30%. В регионе ведется строительство 225 многоквартирных жилых домов общей площадью более 1,5 млн кв. м. 44 домов строится с использованием эскроу-счетов.

В департаменте отметили, что в Ярославской области растет спрос на ипотеку. Только за первые два месяца 2021 года оформлено на 19% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее об ипотечном кредитовании в Ярославской области в материале “Ъ-Ярославль” — «Ипотечный бум — продолжение следует?»