Игра на бирже активизировала россиян

Если на биржу придет все экономически активное население России, то это обернется потерями для самих же граждан. “Ъ FM” обсудил с участниками рынка прогноз ЦБ. 7 апреля регулятор заявил, что в перспективе брокерские счета могут завести 74 млн россиян. Эта цель уже выполнена почти на 15% — только на Московской бирже к апрелю зарегистрировали 11 млн частных инвесторов. Они держат на фондовом рынке 14 трлн руб. — всего в два с лишним раза меньше, чем в банках. Подробности — у Сергея Гусева.



Стремление преумножать капитал на фондовом рынке охватило россиян в прошлом году и до сих пор не иссякло. Только за март на Московскую биржу пришло 750 тыс. новых частных инвесторов. В Центробанке заговорили даже о том, что рано или поздно биржевая лихорадка охватит все население, по крайней мере, трудоспособное. Впрочем, все зависит от того, как считать, полагает советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. По его мнению, фондовый рынок может прийти в каждый дом разве что в составе пенсионных программ: «Если речь идет об активно управляемых счетах, это 10-20% экономически активного населения.

Для части продвинутых вкладчиков высоконадежные облигации в принципе могут быть альтернативой банковскому вкладу, во-первых, с некоторой премией по доходности, во-вторых, с большим маневром.

Процентов 20–30 населения, я думаю, захотело бы использовать этот инвестиционный инструмент».

Рынок, на который выходят новые российские инвесторы, сложно назвать дружелюбным. Несмотря на усилия регулятора, там по-прежнему процветают манипуляции. А с ростом количества новичков и денег, которые они приносят на рынок, биржи могут увидеть новый всплеск махинаций, опасается экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Уже есть эти манипуляции, просто у нас главная площадка — не Reddit, а Telegram. В зоне риска — компании с небольшой капитализацией, сделать из них GameStop очень просто. Собрали $500 тыс. и одновременно поставили котировку на покупку, и бумага резко начинает расти. Те, кто ее держат, не понимают, что происходит, но тоже начинают покупать. Потом эта группа фиксируется после 50%-го роста котировки этой бумаги и все».

Регулятор пытается защитить россиян от излишних рисков с помощью ограничений для новичков и системы тестирования. Ее впервые опробовали на участниках конкурса «Лучший частный инвестор». Результаты не выявили очевидной связи между правильными ответами и дальнейшими успехами в торговле. Вывод регулятора — нужно больше вопросов. Только это едва ли поможет, полагает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев. По его мнению, нужно разворачивать целую систему финансовой подготовки: «Это в 2000-х годах мы могли себе позволить силами брокеров научить несколько тысяч инвесторов. Что делать с 10 млн человек?

Чтобы подготовить инвестора, месяца два потребуется только на экспресс-курс.

И здесь решение будет или тяжелое в том плане, что все-таки придумают систему обучения и адекватной аттестации, или просто повторится история, когда люди пришли на фондовый рынок, разочаровались и ушли с него».

Но если потери на рынке и отпугнут частных инвесторов, то ненадолго, считает управляющий партнер инвестиционной группы Movchan’s Group Андрей Мовчан: «Механизм развода всегда будет работать, поэтому, скорее всего, мы будем жить в пространстве, в котором количество людей на рынке медленно растет. Те, кто уходит с рынка, заменяются новичками, которые приходят попробовать в первый раз. Какая-то часть на рынке остается, кто-то приходит второй, третий и четвертый раз. Насколько эти инвестиции успешны, конечно, определяется в целом экономикой. Если она развивается, то инвестиции растут. В России экономика стагнирует, поэтому успешность здесь, конечно, будет пониже».

Почему в 2020 году выросло число новых вкладчиков на рынке Читать далее

Пока россияне продолжают нести деньги на фондовый рынок, опустошая банковские депозиты. В марте только с валютных вкладов Сбербанка граждане вывели больше $600 млн. Скорее всего, на биржу попадет далеко не вся сумма. Но, по данным ЦБ, в акции и облигации и так уже вложено как минимум 20% сбережений россиян.