Жителя Абинска Александра Щербину приговорили к четырем годам лишения свободы за экстремизм

Суд признал жителя Абинска Александра Щербину виновным в экстремистской деятельности за участие запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Господин Щербина приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы на один год дополнительно по статье ч.2 ст.282.2 УК РФ за членство в религиозной организации «Свидетели Иеговы города Абинска» (с 2017 г. признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации). По материалам следствия, с марта по апрель 2020 года Щербина проводил онлайн-лекции на основе экстремистской литературы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по аналогичным обвинениям накануне были заведены уголовные дела на четверых жителей Абинского района в возрасте от 38 до 60 лет по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в экстремистской организации» и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ «Вовлечение лица в деятельность экстремистской организаций».

Ольга Логинова