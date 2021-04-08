Образование за рубежом. Новые реалии

Ровно год назад мир, столкнувшись с пандемией, перешел в новую реальность.

По мнению специалистов образовательной сферы, в 2020 году многие зарубежные вузы и школы оперативно отреагировали на вызовы: в программах обучения стали использоваться другие форматы, сместились акценты в выборе профессий, которые будут востребованы в ближайшие годы. Каким станет образование нового десятилетия, какие профессии будут востребованы и стоит ли делать ставку на образование за рубежом в условиях изоляции и закрытых границ,— на эти и другие вопросы можно будет получить ответ 17 апреля на онлайн-выставке «Лидеры образования за рубежом. Новые реалии». Эта выставка будет полезна не только родителям, рассматривающим возможность обучения за границей для своих детей, но и школьникам, готовящимся к поступлению в вузы, студентам, желающим продолжить образование, и всем, кто интересуется обучением и работой за рубежом.

«Интерес к зарубежному образованию вырос в период пандемии,— рассказывает генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева.— Мы получили в два раза больше запросов в активный период пандемии (март — июль 2020), чем за тот же период 2019 года. Люди хотят ехать учиться за рубеж. В 2021 году количество русскоязычных интернет-запросов на школы Великобритании и США также выросло по сравнению с 2020 годом».

Анализируя тенденции на ближайшее десятилетие, в лидеры выходит сфера, связанная с медициной. Еще больше стали востребованы IT-специалисты, благодаря которым в 2020 жизнь перешла в онлайн-формат. Современные программы по этим направлениям будут представлены на выставке. Также в программе личные встречи с представителями образовательных учреждений, бесплатные консультации по обучению и жизни за границей, выступления VIP-гостей. Например, советника по образованию Посольства Финляндии в Москве, представителя Посольства Швейцарии в РФ, а также руководителя подразделения по визовым вопросам Посольства Канады в Москве. Также пройдут 14 тренингов и четыре мастер-класса.

В выставке планируют принять участие более 30 высших и средних учебных заведения из 13 стран. Лучшие школы: Bosworth Independent College (Великобритания) — входит в топ-100 лучших школ Англии; MPW (Великобритания) — выпускники школы поступают в Кембридж, Оксфорд и другие топовые вузы мира; Pascal English School (Кипр) — лучшая английская школа на Кипре; Shattuck-St. Mary's School (США) — входит в топ-110 лучших школ-пансионов США; Thornton Academy (США) — одна из старейших частных школ-пансионов США. Вузы-участники: De Montfort University (Великобритания) — входит в топ-20 по преподаванию архитектуры, искусства и дизайна; HULT Business School (Великобритания — Китай — ОАЭ — США) — одна из самых известных и престижных бизнес-школ; University of Toronto (Канада) — вуз № 1 в Канаде; Geneva School of Business (Швейцария) — входит в топ-10 лучших бизнес-школ в Швейцарии.