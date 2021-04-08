Росприроднадзор выставил липецкому водоканалу счет на 4 млн рублей за вред Усманке

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора предъявили ОГУП «Липецкоблводоканал» для добровольной оплаты ущерб в размере 4,1 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе управления. Там пояснили, что основанием стал вред, причиненный реке Усмань. «Срок добровольной уплаты составляет 30 календарных дней, в противном случае взыскание будет осуществляется в судебном порядке»,— добавили в Росприроднадзоре.

Отметим, что инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора в декабря-январе провели внеплановую проверку водоканала, который в числе прочего эксплуатирует очистные сооружения в городе Усмань Липецкой области, и выявили 17 нарушений. Они, в частности, касаются состава сбросов. В конце февраля управление оштрафовало ОГУП и его должностных лиц в целом на 702,5 тыс. руб. Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что это уже не первая попытка Росприроднадзора взыскать с водоканала ущерб на основании нанесенного рекам вреда. Ранее Центрально-Черноземное управление ведомства обратилось в суд с требованиями выплатить 210 млн руб. в качестве возмещения ущерба Дону и Усманке. Водоканал, в свою очередь, пытается доказать несоблюдение порядка отбора проб.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова