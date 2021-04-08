Налоговые льготы

С начала года от граждан в налоговые органы региона поступило 20,8 тыс. заявлений о применении налоговых льгот по имущественным налогам.

Начиная с налогового периода 2020 года, отменена обязанность организаций представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам. Организациям, которые имеют право на льготы по этим налогам, необходимо представить в налоговый орган соответствующее заявление и подтверждающие документы.

Что касается физических лиц, имеющих право на льготы по имущественным налогам, они могут представить заявление на льготу в ближайшую налоговую инспекцию или через «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России. Заявление о льготе представляется в случае, если в течение 2020 года у таких лиц впервые возникли основания для использования льгот, а также если на них не распространяется беззаявительный порядок (ссылка п. 10 ст. 396 и п. 6 ст. 407 НК РФ), то есть эти лица не относятся к категории пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, владельцев хозпостроек площадью не более 50 м2 .

Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в различных муниципалитетах региона, можно с помощью интерактивного сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».