Глава мордовского минлесхоза задержан по подозрению в хищении 3,6 млн руб.

В Мордовии по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями задержан и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Юрий Медянкин. По данным регионального управления СКР, его и двоих предпринимателей подозревают в хищении 3,6 млн руб., выделенных из бюджета на расчистку русла реки Шапа в Краснослободском районе республики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, в 2019 году между министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО «Автострой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки. По документам стоимость работ составила более 7,4 млн руб. По актам о приемке выполненных работ вся эта сумма в полном объеме была перечислена на счет подрядной организации. При этом работы по перевозке на полигон грузов I класса опасности (кустарники и ил) общей стоимостью более 3,6 млн руб. так и не были выполнены. Похищенными денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов и возможных соучастников подозреваемых.

Юрий Медянкин возглавил министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии в ноябре 2017 года. До этого времени он 13 лет проработал в должности главы администрации Краснослободского района.

Андрей Репин, Нижний Новгород