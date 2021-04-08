Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие задачи ставил перед собой бренд, работая над новой версией автомобиля.

Марка Jeep представила новый Compass — автомобиль, который, по сути, «делает кассу» для бренда на европейском рынке. Примерно 40% от всех продаж Jeep в Старом Свете — это именно Compass. «Созданный удивлять» — под таким девизом была презентована машина. Собственно, лозунг довольно банальный, потому что в принципе удивлять должно новое поколение любой модели, иначе зачем тратиться на эти обновления?

Но Jeep Compass — случай особый. Раз уж я взялся цитировать маркетинговый креатив марки, то вот еще один афоризм: «модель создана для прагматичных мечтателей». Такой вот оксюморон. Все равно что «живой труп» или «женатый холостяк». Тут либо «физик», либо «лирик». Но у Jeep свои резоны. Марка уже который год пытается доказать покупателям, что ее техника одинаково хороша как для прагматичной эксплуатации в мегаполисе, так и для романтических поездок куда глаза глядят. В том, что касается внедорожных характеристик, Jeep после 80 лет славной истории вроде бы доказывать ничего не надо, поэтому все усовершенствования новых моделей касаются в основном удобств для поездок по городу.

Внешние изменения послужили не улучшению геометрической проходимости, а более уверенному спортивному виду, чему способствуют горизонтальные стилистические элементы, подчеркивающие ширину автомобиля. В салоне обращают на себя внимание огромные экраны цифровой приборной панели и мультимедийной системы, в отделке — премиальные материалы. Еще характерная деталь: поскольку потенциальный владелец Compass возит с собой не большие рюкзаки, а всякую мелочь, которая может пригодиться в городе, емкость для хранения вещей между передними сиденьями увеличилась по объему аж в три раза.

На европейском рынке модель представлена в пяти комплектациях и с пятью силовыми агрегатами на выбор: бензиновыми, дизельным и подключаемым гибридом. Помимо «автомата» и «робота» доступна и механическая коробка. Что именно достанется нам с вами, будет понятно к началу российских продаж, которые намечены на январь 2022 года.