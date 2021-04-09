«Динамо» настучали снизу

В Кубке России по футболу определились все полуфиналисты. К «Ахмату» и «Локомотиву», преодолевшим четвертьфинальную стадию турнира накануне, присоединились «Крылья Советов» и ЦСКА. Самарцы дома победили «Динамо» — 2:0. Армейцы в гостях переиграли «Арсенал» — 2:1.

Несмотря на то что фавориты в четвертьфиналах Кубка России «Крылья Советов»—«Динамо» и «Арсенал»—ЦСКА, казалось, были очевидны, им предстояло изрядно постараться, чтобы реализовать свое «бумажное» превосходство. «Динамо» в Самаре сразу попало под активный прессинг со стороны лидера первого дивизиона и пропустило на четвертой минуте. Нападающий Иван Сергеев, который привлекал повышенное внимание в составе «Крыльев Советов» как лучший бомбардир этого сезона в ФНЛ с рекордными 32 голами, не стал бить по воротам, оказавшись в ударной позиции, а сделал передачу направо Роману Ежову, находившемуся, на его взгляд, в более выгодной позиции. Тот обыграл Гильермо Варелу и с левой ноги закрутил мяч в дальний угол без вариантов для Антона Шунина. Получился маленький футбольный шедевр.

Открыв счет, хозяева не то чтобы закрылись, но решили посмотреть, что предложит соперник.

Москвичи ответили потенциально голевым моментом, который, впрочем, не довел до ума Даниил Лесовой, пробивший во вратаря. В целом же «Крылья» спокойно действовали вторым номером, не позволяя гостям беспокоить Богдана Овсянникова. Разве что Себастьян Шиманьский нанес неприятный для него удар со стандартного положения. Правда, и динамовцы на корню пресекали контратакующие поползновения волжан. Хотя Сергеев перед самым перерывом заставил Шунина вмешаться в игру.

Второй тайм «Крылья» также начали очень активно. Антон Зиньковский слева и Ежов справа задергали своих оппонентов рывками. Едва не сотворил еще один шедевр алжирский легионер самарцев Мехди Зеффан, с лета пальнувший из-за штрафной площади куда-то в район «девятки». «Динамо» минут пятнадцать об атаке даже не помышляло. Тем не менее бело-голубые могли отыграться в одной из редких вылазок к чужим воротам, когда Вячеслав Грулев бил головой, но Овсянников выручил партнеров. И все-таки хозяева достаточно уверенно контролировали ситуацию и в итоге увеличили преимущество. Гости провалились на левом краю, откуда последовал прострел Егора Голенкова, прерывая который, Роман Нойштедтер направил мяч в собственные ворота. Однако Сергеев не дал состояться автоголу и для верности сыграл на добивании. Потом «Динамо» и вовсе балансировало на грани разгрома. Но и так «Крылья Советов» одержали абсолютно заслуженную победу, которую даже трудно назвать сенсацией, судя по качеству футбола в исполнении очень симпатичной команды Игоря Осинькина.

ЦСКА в Туле тоже пришлось нелегко.

Подопечные Ивицы Олича, проводившего второй матч на посту главного тренера красно-синих, вроде бы много атаковали, но с крайне низкой эффективностью.

Федор Чалов упустил момент в дебюте и надолго ушел в тень, а больше у гостей и отметить было некого. «Арсенал» терпеливо искал контршансы и реализовал один из них с углового, когда Евгений Луценко выиграл борьбу в воздухе и испортил день рождения Игорю Акинфееву, которому исполнилось 35 лет.

В первом тайме армейцы так ничего и не придумали, зато сразу после перерыва добились успеха со «стандарта», причем отличился у них защитник Вадим Карпов, заменивший сломавшегося в предыдущем матче с «Тамбовом» и выбывшего до конца сезона Хёрдура Магнуссона. Более того, вскоре у «Арсенала» был удален с поля за вторую желтую карточку Луценко, после чего тулякам уже оставалось надеяться только на ничью в основное время и послематчевую серию пенальти. Но они до нее чуть-чуть не дотянули. Алан Дзагоев отдал пас-конфетку Марио Фернандесу, и российский бразилец в касание загнал мяч под перекладину. ЦСКА все же подарил Акинфееву путевку в полуфинал Кубка России.

Александр Ильин