«Динамо» настучали снизу

В Кубке России по футболу определились все полуфиналисты. К «Ахмату» и «Локомотиву», преодолевшим четвертьфинальную стадию турнира накануне, присоединились «Крылья Советов» и ЦСКА. Самарцы дома победили «Динамо» — 2:0. Армейцы в гостях переиграли «Арсенал» — 2:1.
Несмотря на то что фавориты в четвертьфиналах Кубка России «Крылья Советов»—«Динамо» и «Арсенал»—ЦСКА, казалось, были очевидны, им предстояло изрядно постараться, чтобы реализовать свое «бумажное» превосходство. «Динамо» в Самаре сразу попало под активный прессинг со стороны лидера первого дивизиона и пропустило на четвертой минуте. Нападающий Иван Сергеев, который привлекал повышенное внимание в составе «Крыльев Советов» как лучший бомбардир этого сезона в ФНЛ с рекордными 32 голами, не стал бить по воротам, оказавшись в ударной позиции, а сделал передачу направо Роману Ежову, находившемуся, на его взгляд, в более выгодной позиции. Тот обыграл Гильермо Варелу и с левой ноги закрутил мяч в дальний угол без вариантов для Антона Шунина. Получился маленький футбольный шедевр.
Москвичи ответили потенциально голевым моментом, который, впрочем, не довел до ума Даниил Лесовой, пробивший во вратаря. В целом же «Крылья» спокойно действовали вторым номером, не позволяя гостям беспокоить Богдана Овсянникова. Разве что Себастьян Шиманьский нанес неприятный для него удар со стандартного положения. Правда, и динамовцы на корню пресекали контратакующие поползновения волжан. Хотя Сергеев перед самым перерывом заставил Шунина вмешаться в игру.
Второй тайм «Крылья» также начали очень активно. Антон Зиньковский слева и Ежов справа задергали своих оппонентов рывками. Едва не сотворил еще один шедевр алжирский легионер самарцев Мехди Зеффан, с лета пальнувший из-за штрафной площади куда-то в район «девятки». «Динамо» минут пятнадцать об атаке даже не помышляло. Тем не менее бело-голубые могли отыграться в одной из редких вылазок к чужим воротам, когда Вячеслав Грулев бил головой, но Овсянников выручил партнеров. И все-таки хозяева достаточно уверенно контролировали ситуацию и в итоге увеличили преимущество. Гости провалились на левом краю, откуда последовал прострел Егора Голенкова, прерывая который, Роман Нойштедтер направил мяч в собственные ворота. Однако Сергеев не дал состояться автоголу и для верности сыграл на добивании. Потом «Динамо» и вовсе балансировало на грани разгрома. Но и так «Крылья Советов» одержали абсолютно заслуженную победу, которую даже трудно назвать сенсацией, судя по качеству футбола в исполнении очень симпатичной команды Игоря Осинькина.
ЦСКА в Туле тоже пришлось нелегко.
Федор Чалов упустил момент в дебюте и надолго ушел в тень, а больше у гостей и отметить было некого. «Арсенал» терпеливо искал контршансы и реализовал один из них с углового, когда Евгений Луценко выиграл борьбу в воздухе и испортил день рождения Игорю Акинфееву, которому исполнилось 35 лет.
В первом тайме армейцы так ничего и не придумали, зато сразу после перерыва добились успеха со «стандарта», причем отличился у них защитник Вадим Карпов, заменивший сломавшегося в предыдущем матче с «Тамбовом» и выбывшего до конца сезона Хёрдура Магнуссона. Более того, вскоре у «Арсенала» был удален с поля за вторую желтую карточку Луценко, после чего тулякам уже оставалось надеяться только на ничью в основное время и послематчевую серию пенальти. Но они до нее чуть-чуть не дотянули. Алан Дзагоев отдал пас-конфетку Марио Фернандесу, и российский бразилец в касание загнал мяч под перекладину. ЦСКА все же подарил Акинфееву путевку в полуфинал Кубка России.