Mercedes-Benz показал обновленный CLS

Mercedes-Benz CLS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLS. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль получил новые бампера, решетку радиатора с рисунком из трехконечных звезд, а в салоне поменялся руль. Также модель оснащается новым поколением мультимедийной системы MBUX.

Для Mercedes-Benz CLS будут доступны дизельные версии (2-литровые 194-сильный CLS 220 d и 265-сильный CLS 300 d 4Matic, 3-литровый 330-сильный CLS 400 d 4Matic), а также бензиновые (2-литровый 299-сильный CLS 350, 367-сильный 3-литровый CLS 450 4Matic и 3-литровый 435-сильный AMG CLS 53 4Matic+).

Все моторы сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, в который встроен 48-вольтовый стартер-генератор (20-сильный на дизельных моторах и 22-сильный на бензиновых).

На европейском и российском рынках обновленный Mercedes-Benz CLS появится в июле 2021 года. Напомним, текущее поколение модели в России стоит от 6,3 млн руб.