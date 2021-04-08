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Mercedes-Benz показал обновленный CLS

Компания Mercedes-Benz показала обновленное 4-дверное купе CLS, которое выйдет на рынок в 2021 году.

Автомобиль получил новые бампера, решетку радиатора с рисунком из трехконечных звезд, а в салоне поменялся руль. Также модель оснащается новым поколением мультимедийной системы MBUX.

Для Mercedes-Benz CLS будут доступны дизельные версии (2-литровые 194-сильный CLS 220 d и 265-сильный CLS 300 d 4Matic, 3-литровый 330-сильный CLS 400 d 4Matic), а также бензиновые (2-литровый 299-сильный CLS 350, 367-сильный 3-литровый CLS 450 4Matic и 3-литровый 435-сильный AMG CLS 53 4Matic+).

Все моторы сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, в который встроен 48-вольтовый стартер-генератор (20-сильный на дизельных моторах и 22-сильный на бензиновых).

На европейском и российском рынках обновленный Mercedes-Benz CLS появится в июле 2021 года. Напомним, текущее поколение модели в России стоит от 6,3 млн руб.

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