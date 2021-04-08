Выручка агрохолдинга «Степь» в четвертом квартале 2020 года выросла на 12,2%

В четвертом квартале 2020 года выручка АО «Агрохолдинг „Степь“» 10,5 млрд руб., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Выручка агрохолдинга за полный 2020 год увеличилась до 32,8 млрд. руб. (+15,2% по сравнению с 2019 годом). Чистая прибыль по итогам четвертого квартала 2020 года достигла 2,3 млрд. руб. За весь 2020 год чистая прибыль компании составила 3,9 млрд руб.

Показатель OIBDA компании по итогам 2020 года увеличился на 136,2%, составив 9,7 млрд. руб. В четвертом квартале прошлого года показатель составил 4,4 млрд. руб. В сообщении отмечается, что валовый сбор сельскохозяйственных культур в прошлом году составил 1,3 млн т.

Агрохолдинг «Степь» занимается растениеводством и молочным животноводством. В начале марта Forbes оценил площадь его земель в 474,8 га, их стоимость — в 48,2 млрд руб. Активы холдинга расположены в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Бенефициаром предприятия является Владимир Евтушенков.

Наталья Шинкарева