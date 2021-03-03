Три ростовских компании вошли в рейтинг Forbes самых крупных землевладельцев РФ

Журнал Forbes включил в топ-20 крупных землевладельцев России три компании из Ростовской области.

Так, на четвертой позиции рейтинга находится АО Агрохолдинг «Степь», занимающийся растениеводством и молочным животноводством. Forbes оценил площадь его земель в 474,8 га, их стоимость - в 48,2 млрд руб. Активы холдинга расположены в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Бенефициаром предприятия является Владимир Евтушенков. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль — более 992,2 млн руб.

На 12 строчке рейтинга расположился ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», бенефициаром которого является Сергей Кислов. У компании 200 тыс. га земель стоимостью 19,4 млрд руб. Активы "Юга Руси" находятся в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 29 млрд руб., чистая прибыль — 150,4 млн руб.

На 13 строчке рейтинга находится ООО «Светлый», которое занимается выращиванием однолетних культур. Площадь земель компании составляет 184 тыс. га, стоимость которых составляет 18,4 млрд руб. Предприятие находится в Кашарском районе и принадлежит Николаю Гончарову. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2020 году составила более 2,2 млрд руб., а чистая прибыль — более 931,5 млн руб.

Рейтинг был составлен на основе анкет, заполненных агрохолдингами, отчетности компаний, а также на основе обзора владельцев сельскохозяйственной земли в России, подготовленный компанией BEFL. При составлении учитывались только земли находящиеся в собственности или в долгосрочной аренде.

Наталья Шинкарева