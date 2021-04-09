СКА продлил серию до Москвы

Находившийся после трех матчей полуфинала Кубка Гагарина в шаге от катастрофы СКА смог продлить серию против своего самого принципиального соперника. Петербуржцы на своей площадке обыграли ЦСКА со счетом 3:1, впервые большую часть матч контролируя ситуацию на площадке.

Старт этого матча, которым главная отечественная хоккейная серия могла завершиться, был не таким бурным, как у предыдущего. Скорее он был традиционным для противостояния двух грандов отечественного хоккея — когда оба прощупывают почву, оба, двигаясь вперед, все время оглядываются назад. Но счет все равно снова довольно рано открыл СКА.

Это был эпизод, который надо показывать в качестве идеального примера того, как надо выцарапывать голы в таких матчах, в матчах, когда соперник готов сделать все, чтобы не навлечь беду. Он длился секунды, но вместил в себя кучу событий. Ситуация была не то чтобы острая, но Мальте Стремвалль поборолся за воротами за вроде бы уже безнадежно потерянную шайбу, взял верх в этом сражении и скинул ее на пятачок. У Василия Подколзина точный бросок не вышел, но он вместе со Стремваллем опять ринулся в схватку. И опять шведский форвард добыл шайбу, чтобы перевести ее на не потерявшего ни на мгновение концентрацию Линдена Вея. Вей, еще в прошлом сезоне выступавший за ЦСКА, тоже добился своего не сразу, со второй попытки — но добился.

Наставник СКА Валерий Брагин отреагировал на его удачное добивание равнодушным взглядом, который, казалось, совершенно не соответствовал значению происшедшего.

Впрочем, он, конечно, прекрасно помнил, как его команда, поведя в третьей встрече, все равно уступила.

Но после гола Вея и Брагин, и все, кто переживал за петербуржцев, наверняка, как ни крути, подмечали приятные мелочи в игре. Фальши в хоккее московского клуба ведь действительно стало чуточку, на миллиграмм больше, чем обычно. Вот пару раз неказистым получается выход из зоны. А вот уже не получается нормально расположиться в чужой. Вот Клас Дальбек допускает потерю, которая вполне могла вылиться во что-то серьезное. Вот статистика вбрасываний — в пользу хозяев. А вот зарабатывает необязательное удаление Максим Шалунов. ЦСКА «убивает» эти две минуты меньшинства, но в этих матчах любая возможность потерзать оппонента, не особенно рискуя провалиться,— монетка в копилку. А у СКА все в общем-то неплохо.

И уроки из жутко болезненного поражения двухдневной давности он точно извлек, судя по тому, как начал второй период. Не робко, думая исключительно о том, как не разбазарить зыбкий перевес, а ровно наоборот — активно, перемещая игру в ту часть площадки, откуда ЦСКА никак угрожать не сможет. Награда за смелость была шикарной.

Отличилось все то же звено. Только теперь при поддержке защитника Оскара Фантенберга. Фантенберг у синей линии дождался паса от в который уже раз продемонстрировавшего цепкость в схватке у борта молодого Подколзина. Сам шведский защитник продолжил комбинацию несильным броском в сторону ворот, часто применяемым в НХЛ. Цель — не поразить цель, а найти партнера, который шайбу подправит. Все срослось. Стремвалль прочувствовал замысел Фантенберга и оказался там, где тот и рассчитывал. Юханссон тут выручить никак не мог.

А СКА контроль не терял.

Разве что во второй половине двадцатиминутки его немного ослабил, нарвавшись на два удаления.

Однако защищался он образцово — ЦСКА ничего из большинства не извлек.

По накатанной доехать до первой в серии победы у СКА не вышло. Ну не могли гости вот так вхолостую отыграть весь матч. ЦСКА сократил отставание, когда в заключительном периоде Максим Мамин выбил шайбу у Владислава Каменева, а Шалунов, самый опасный среди москвичей, ринулся на пятачок, словно заранее зная, куда она отлетит.

Так что концовка у этого матча была увлекательной — шансы у тех и у других, тонны страсти. И, естественно, замена голкипера на шестого полевого игрока у ЦСКА — риск, без которого было не обойтись. Москвичи не забили. Забил заслуживший гол Подколзин.

СКА наконец сумел добыть победу и продлил серию, которая в субботу продолжится в Москве. ЦСКА по-прежнему нужно выиграть еще раз, чтобы выйти в финал. Но, кажется, интрига в это противостояние вернулась. СКА явно ожил.

Алексей Доспехов