Аэропорт Красноярска взял в оперативное управление аэропорт Абакана. Договор подписан между АО «Аэропорт Абакан» и ООО «Аэропорт Емельяново», входящего в состав АО «Эра групп», сообщает пресс-служба красноярского аэропорта. В рамках сотрудничества планируется техническое обновление аэропорта Хакасии, расширение маршрутной сети.

«Включение аэропорта Абакан в маршрутную сеть Сибири и Дальнего Востока позволит увеличить пассажиропоток уже в 2021 году. В случае форс-мажорных обстоятельств аэропорт Хакасии сможет стать вспомогательной точкой приема большегрузных самолетов крупных авиакомпаний, таких как "Волга-Днепр"»,— говорится в сообщении. Правительство Республики Хакасия сохранит полный контроль над имущественным комплексом и деятельностью аэропорта Абакан, сказал генеральный директор аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

О планах передать республиканский аэропорт в управление «Эра групп» правительство Хакасии сообщило на прошлой неделе. В правительстве республики уточнили, что аэропорт Хакасии уже несколько лет несет убытки. По итогам 2020 года выручка составила около 237 млн руб., недополучено по сравнению с 2019 годом 73,5 млн руб.

В 2019 году компания «Эра групп» выкупила 22,3% акций АО «Аэропорт Абакан», еще 77,7% остались у Минимущества Хакасии. В 2020 власти республики сообщили о намерении «Эра групп» инвестировать в развитие абаканского аэропорта 1,1 млрд руб. в обмен на приобретение еще 30% аэропорта.

Оксана Павлова