«Эра групп» предложила властям Хакасии взять аэропорт «Абакан» в управление

Компания «ЭРА Групп», в управлении которой находится международный аэропорт «Красноярск» (Емельяново), предложила правительству Республики Хакасия передать им в управление аэропорт «Абакан». Предлагается заключить договор между АО «Аэропорт Абакан» и ООО «Аэропорт Емельяново», входящим в состав АО «ЭРА Групп», сообщает правительство Хакасии.

«Компания выступит в качестве привлеченного менеджера. Речи о приватизации аэропорта не идет. При этом за республикой останется полный контроль над имуществом и деятельностью предприятия. Дополнительных затрат из бюджета Хакасии не потребуется»,— уточняют власти. Решение по поступившему предложению совет директоров АО «Аэропорт Абакан» примет на следующей неделе.

В правительстве республики уточнили, что аэропорт Хакасии уже несколько лет несет убытки.

По итогам прошлого года выручка составила чуть больше 237 млн руб., недополучено по сравнению с 2019 годом 73,5 млн руб.

В том случае, если предложение «ЭРА групп» будет принято, основной задачей управляющей компании станет техническое перевооружение аэродрома и расширение воздушной сети направлений. Также речь идет о привлечении новых авиакомпаний и увеличении количества рейсов. В настоящее время регулярные пассажирские перевозки осуществляются из аэропорта Абакана в Москву, Норильск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск.

Включение аэропорта в маршрутную сеть Сибири и Дальнего Востока позволит увеличить пассажиропоток уже в 2021 году. Также в случае форсмажорных обстоятельств абаканский аэропорт сможет стать вспомогательной точкой приема большегрузных самолетов крупных авиакомпаний, в том числе таких как «Волга-Днепр», сообщают власти.

Как сообщал “Ъ-Сибирь”, осенью 2019 года компанией «ЭРА групп» было выкуплено 22,3% акций АО «Аэропорт Абакан», основной пакет (77,7%) остался у Минимущества Хакасии. Год назад, в апреле 2020, власти региона сообщили о намерении «Эра Групп» вложить в реконструкцию аэропорт Абакана 1,18 млрд руб. Инвестор рассчитывал увеличить пассажиропоток в 2,5 раза, до 500 тыс. человек в год и претендовал на приобретение еще 30% аэропорта. В августе 2020 года глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что власти рассматривают вопрос о привлечении инвесторов для развития аэропорта Абакана, но «четких планов по приватизации на ближайшее время нет».

Анастасия Вещикова, Красноярск