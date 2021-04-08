Присяжные оправдали обвиняемого по делу о заказном убийстве экс-подполковника ФСБ

Коллегия присяжных заседателей вчера, 7 апреля, вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу об организации убийства подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева, которое произошло в Старом Осколе в марте 2018 года. Как сообщил “Ъ” адвокат обвиняемого Владимира Света Евгений Бабанин, его доверитель был освобожден из-под стражи в зале Белгородского областного суда под аплодисменты зрителей.

Уголовное дело о заказном убийстве рассматривалось восемь месяцев. Воронежского адвоката Владимира Света СКР обвинял в организации убийства по найму, совершенного группой лиц (п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, мужчина с помощью своего водителя Олега Соломенцева организовал слежку за конкурентом по табачному рынку, а после нашел киллера Дмитрия Шкандыбу, который согласился расстрелять Константина Васильева за денежное вознаграждение. 14 марта 2018 года предприниматель был застрелен на парковке ТЦ «Аврора». Олег Соломенцев, который стал главным свидетелем обвинения по делу Владимира Света, получил девять лет колонии особого режима за пособничество в убийстве. Владимир Свет сбежал в Европу, но в 2018 году был экстрадирован из Венгрии в Россию.

По словам Евгения Бабанина, оправдательный вердикт был вынесен единогласно. «У присяжных не возникло ни малейшего сомнения в его невиновности»,— уверен адвокат. Представитель потерпевшей стороны (родственников Константина Васильева) Куаншкалей Бердыгужиев сказал “Ъ”, что его клиенты «относятся отрицательно» к решению коллегии присяжных. «Если мои доверители скажут обжаловать — будем обжаловать»,— резюмировал господин Бердыгужиев.

Подробнее о суде над Владимиром Светом читайте в материале “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж