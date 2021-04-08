В Красноярске прокуратура проверит действия властей в связи с подтоплением жилых домов

Прокуратура Октябрьского района Красноярска организовала проверку всех фактов подтопления жилого сектора в районе реки Бугач, опубликованных в СМИ, сообщили в ведомстве.

В ходе проверки будет дана оценка своевременности действий администрации района и организаций по ликвидации последствий разлива реки. Также будут установлены причины возникшего подтопления. На особом контроле прокуроров — соблюдение прав пострадавших жителей и готовность властей к ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.

Накануне из-за повышения уровня воды в реке Бугач подтопило нескольких частных домов и подворья некоторых хозяйств в Октябрьском районе. Мэрия сообщила, что в связи с резким таянием снега переполнился искусственный водоем на территории парка «Октябрьский». Излишек воды был сброшен через автоматический водосток в реку. Ведутся работы по отсыпке береговой линии для предотвращения дальнейшего разлива реки. По информации городских властей, подготовлен пункт временного размещения в городском доме культуры для 66 человек.

Анастасия Вещикова, Красноярск