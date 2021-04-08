Ажиотаж на рынке цессии: причины и неочевидные последствия

На рынке цессии сегодня наблюдается ажиотажный спрос, вслед за которым рекордно поднялись и ставки. Если говорить про задолженность МФО, то в первом квартале 2021 года цена покупки портфеля доходит до 18% от общего объема задолженности, тогда как годом ранее в этот же период она не превышала 7%, а двумя годами ранее — 4%, то есть почти в пять раз меньше. Колебание цен на любом рынке — рядовое явление, но конкретно эту ситуацию отличает уникальность природы его происхождения и долгосрочных последствий для всей отрасли.



Предпосылкой, в своем роде благоприятной почвой для формирования текущей конъюнктуры рынка, стал результат политики самих микрофинансовых компаний в отношении просроченной задолженности. В течение второй половины прошлого года все крупнейшие игроки активно расчищали резервы и массово продавали просрочку 180+ дней. Это привело к тому, что на протяжении долгого времени портфели попадали в продажу крупными объемами и в большом количестве, что создало переизбыток предложения и, как следствие, низкие цены. Сейчас в продажу поступают единичные маленькие портфели молодой просрочки. За них всегда конкурируют небольшие коллекторские агентства, то есть желающих купить такую задолженность стало больше.

В то же время к 2021 году некоторые из компаний смогли ощутимо нарастить объемы привлеченных инвестиций, в том числе, и ID Collect (только за прошлый год мы привлекли более 1 млрд рублей). Одновременно с этим были открыты новые коллекторские агентства с большим финансированием, в результате чего на рынке образовалось много игроков с деньгами. Добавим к этому длинную оборачиваемость коллекторского бизнеса, из-за чего все стремятся закупить портфели в начале года, чтобы к его концу показать хороший P&L, и выход на рынок цессии МФО коллекторских агентств, которые ранее специализировались только на банковской задолженности. Совокупность этих факторов привела к устойчивому спросу, обострению конкуренции и в итоге кратному росту стоимости портфелей.

Дополнительный разогревающий эффект на рынок также оказывают площадки, на которых проходят аукционы по продаже портфелей — логично пользуясь моментом, они существенно нарастили маркетинговую активность, привлекая покупателей на торги. На этом фоне для игроков, не имеющих за плечами достаточного объема финансирования и продолжающих бездумно скупать портфели по высоким ценам, возникают определенные риски. Инвестируя «в долгую» с неясной перспективой рентабельности, они могут оказаться в ситуации, когда им придется сосредоточиться на окупаемости текущих портфелей, отказавшись от покупки новых долгов на 1-2 года. Более того, на этом фоне недостатки в операционных процессах, некачественная оценка портфелей и неверные управленческие решения могут привести к фатальным последствиям в виде ухода игроков с рынка. Несколько таких случаев за прошедший год мы уже наблюдали, и эта тенденция может только усилиться.

Таким образом, сейчас важно бросить все силы на удешевление себестоимости взыскания, в том числе, за счет отлаживания и автоматизации рабочих процессов, и во многом это вопрос внедрения современных IT-технологий. Компании, которые уже применяют технологический подход, получат здесь преимущество.

Например, это может быть Data Science для анализа параметров заемщиков, AI для прогнозирования сроков погашения задолженности и определения оптимальных способов и частоты взаимодействия с ними, различные IT-разработки для автоматизации подготовки документов к судебному взысканию и пр. Адаптируясь таким образом к рынку и конкурируя между собой, имеющие финансирование компании смогут в нем остаться и сделать для себя оправданной покупку новых портфелей.

Существенный отскок стоимости портфелей на рынке цессии МФО, до 12-13% от общего объема задолженности, по нашим прогнозам, может произойти уже в этом году по мере снижения спроса — многие компании в силу вышеописанных причин этот рынок временно или навсегда покинут, и он будет перераспределен между оставшимися и окрепнувшими игроками. При этом мы сможем наблюдать любопытную картину, когда сложившаяся конъюнктура рынка цессии станет драйвером и стимулом для повышения технологичности всей отрасли взыскания.